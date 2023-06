Bonus psicologo: i dati di fatturazione entro il 20 giugno 2023 di Pietro Gremigni

I professionisti psicoterapeuti che hanno assistito pazienti supportati dal cosiddetto bonus- psicologo dovranno inserire i dati di fatturazione per le sedute confermate entro e non oltre il 20 giugno 2023, al fine di ricevere i pagamenti spettanti.



L'Inps, con il messaggio dell'8 giugno 2023, n. 2127, ha preso atto del completamento della fase di utilizzo del bonus, essendo scaduti i 180 giorni previsti dal momento di accoglimento della domanda.



Si deve trattare di professionisti per i quali il ...