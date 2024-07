Bonus under 35 trasferibile tra datori di lavoro

Dopo che la legge di bilancio 2024 non ha previsto nuovi incentivi assunzionali per i giovani né prorogato quelli in essere fino al 2023, l’articolo 22 del Dl 60/2024 reintroduce una agevolazione contributiva in favore degli under 35, mai occupati a tempo indeterminato.

Agevolabili saranno le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che, al momento dell’assunzione, non abbiano...