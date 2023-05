Calcolo dell'indennità Inps per congedo biennale assistenza disabile

Il dipendente prende per tutto il mese di maggio 2023 il congedo biennale per la assistenza della moglie disabile. Nel calcolo della indennità Inps vanno inclusi ratei delle mensilità aggiuntive? Come si calcola la indennità Inps di maggio (il dipendente è per tutto il mese in congedo biennale)? La retribuzione del mese precedente all'evento è di 2000 euro (ad aprile il dipendente ha sempre lavorato), il ccnl prevede 13 mensilità (la tredicesima è di 2000 euro).