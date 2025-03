Caregiver, sì al trasferimento per incompatibilità ambientale al lavoro

Rapporto di lavoro – Trasferimento del caregiver – Divieto – Deroga al divieto Tribunale di Milano, sez. lav., 10 febbraio 2025, n. 581



Il divieto di trasferimento del caregiver, previsto dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992, ha una portata più ampia rispetto a quello dell'art. 2103 c.c., poiché riguarda qualsiasi cambiamento definitivo del luogo geografico di lavoro, anche all'interno della stessa unità produttiva, se questa comprende più uffici dislocati in luoghi diversi. Tale divieto non costituisce un diritto assoluto: sebbene non possa essere limitato per ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, può comunque essere derogato in presenza di obiettive e comprovate situazioni di fatto diverse dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, come l'incompatibilità ambientale.