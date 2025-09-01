Carta dedicata a te, entro il 21 ottobre gli elenchi definitivi dei beneficiari
I selezionati, tra i nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro, riceveranno 500 euro per acquistare beni alimentari di prima necessità
Entro l’11 settembre, Inps metterà a disposizione dei Comuni l’elenco dei beneficiari della Carta dedicata a te 2025, individuati in base ai dati in suo possesso e ai criteri contenuti nel decreto interministeriale 30 luglio 2025. Entro i successivi 30 giorni, quindi l’11 ottobre, i Comuni dovranno convalidare tali elenchi, verificando la residenza dei beneficiari ed eventuali incompatibilità alla percezione del beneficio. Al massimo entro il 21 ottobre, l’istituto di previdenza renderà definitivi...
Correlati
Messaggio
Decreto ministeriale