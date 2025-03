Casse di previdenza, parere sospeso sul decreto investimenti

Il decreto che pone le regole base per gli investimenti delle Casse di previdenza private, previsto inizialmente dal decreto 98/2011, ancora non vedrà la luce. Il Consiglio di Stato, ha sospeso il parere (117/2025) in attesa degli adempimenti istruttori.

L’intervento normativo, ricorda il Consiglio di Stato, stabilisce le regole che le Casse di previdenza dovranno recepire nei propri regolamenti per orientare l’attività di investimento. Il CdS rileva che lo schema di decreto porta la firma congiunta...