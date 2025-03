Il regime contributivo delle prestazioni accessorie dei soci di Srl

Il socio di Srl commerciale, per l'attività svolta in regime di non subordinazione, soggiace al regime contributivo della gestione commercianti. Il compenso percepito per l'eventuale esecuzione di prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., in quanto assimilato ai redditi di lavoro dipendente, determinerebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, con palese duplicazione di imposizione previdenziale.