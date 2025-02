Rendita vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione: istruzioni Inps

[4] Il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari 5 anni stabiliti dall'art. 55, R.D.L. 1827/1935, si è passati ai 10 anni di cui all'art. 41, L. 153/1969, prorogati per effetto della sospensione ex lege sancita dall'art. 2, c. 19, D.L. 463/1983 (L. 638/1983), per tornare a essere nuovamente di 5 anni con l'art. 3, c. 9, L. 335/1995, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).