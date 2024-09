Ccnl Agricoltura (cooperative)

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli

In data 19 luglio 2024, tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli.

Decorrenza e durata

Il presente contratto, di durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027.

Fondi integrativi sanitari

Le Parti modificano l'art. 12 in materia di previdenza complementare e fondi integrativi determinando i nuovi aumenti di contribuzione al fondo...