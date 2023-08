Ccnl Centri elaborazione dati: entro settembre il riconoscimento del welfare di Cristian Callegaro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Entro settembre le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dei centri elaborazione dati devono riconoscere, ai propri dipendenti aventi diritto, gli strumenti di welfare.

In particolare, a decorrere dall'anno 2022, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di 150 euro per l'anno 2022, 150 euro per l'anno 2023 e 150 euro per l'anno 2024, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di...