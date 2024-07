Ccnl Panificatori

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari

In data 18 luglio 2024 tra Assipan Confcommercio, Assopanificatori Fiesa Confesercenti, Fai-Cisl, Flai-Cgil, e Uila-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. Il presente contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo e scadrà il 31 dicembre 2026...