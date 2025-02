Ccnl Tessile-Abbigliamento-Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Penne, Spazzole e pennelli, Occhiali, Giocattoli Pmi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli

In data 18 febbraio 2025 tra Uniontessile-Confapi, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del settore tessile, abbigliamento e moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027.

Contratto a tempo determinato

I contratti di lavoro a tempo determinato, non in somministrazione, possono avere una durata superiore a...