Ccnl Videofonografici - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno ratificato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie videofonografiche, condividendo di confluire nel settore regolato dal Ccnl per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini a decorrere dall'1.1.2027.. Previste novità per: minimi, una tantum, previdenza complementare ed assistenza sanitaria