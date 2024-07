Cig per caldo con temperature alte o se attività sospesa dall’autorità

Alle giornate in cui per metà orario verrà svolta l’attività lavorativa e per l’altra metà si utilizzerà la cassa integrazione per situazioni climatiche eccezionali, nel settore agricolo, corrisponderà una copertura contributiva ordinaria per la parte lavorata e una figurativa per quella in cui l’attività è sospesa. La precisazione è stata fornita dall’Inps nel messaggio 2735/2024 con cui vengono illustrate le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal decreto legge 63/2024.

Per quanto...