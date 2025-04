Un nuovo Sure da Bruxelles per sostenere i lavoratori

Assicurare tutele per i posti di lavoro attraverso un meccanismo simile a Sure, il programma messo in campo durante la pandemia per attenuare i rischi di disoccupazione, offrendo un sostegno economico temporaneo a imprese e lavoratori.

La vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e Competenze della Commissione europea, Roxana Minzatu, al termine dell’incontro con il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo nella sede dell’Associazione stampa estera il 7 aprile ha spiegato di avere ...