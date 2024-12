Cigd per la moda, attestazione dell’informativa ai sindacati anche dopo la domanda

A integrazione della circolare 99/2024, l’Inps, con il messaggio 4104/2024 del 4 dicembre, ha fornito approfondimenti sull’istruttoria delle istanze per gli ammortizzatori sociali in deroga a favore delle piccole aziende del settore della moda, introdotti dall’articolo 2 del Dl 160/2024.

La domanda per la fruizione di un periodo massimo di 9 settimane, comprese tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024, può essere presentata in via telematica dallo scorso 3 dicembre, mediante la piattaforma “OMNIA IS...