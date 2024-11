Crisi della moda: l'Inps spiega gli ammortizzatori in deroga per le piccole aziende

L'Inps ha fornito le istruzioni operative per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga a favore delle aziende industriali e artigiane con organico fino a 15 dipendenti, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario

L'INPS, con la circolare 99 del 26 novembre 2024, ha emanato le istruzioni operative per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 2, del D.L. 160/2024, (vigente dal 29 ottobre 2024 e recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza") per i soggetti datoriali con organico fino a 15 dipendenti, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario...