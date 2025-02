Cigd per la moda, domande all’Inps entro il 22 febbraio

Con la circolare 39/2025 del 7 febbraio l’Inps illustra le modifiche apportate dalla legge 199/2024 all’impianto in materia di sostegno al reddito per il settore moda, originariamente introdotto dal Dl 160/2024 per fronteggiare la crisi del comparto.

Nel documento l’istituto di previdenza dà conto di come la legge di conversione abbia allargato la platea dei destinatari della misura di sostegno, ...