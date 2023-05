Circolare 24 - Malattia, periodo di comporto e assenze riconducibili all'invalidità del dipendente di Massimo Braghin e Innocenzo Megali

Link utili 1. La malattia Circolari del Sole 24 Ore

2. Il periodo di comporto Circolari del Sole 24 Ore

3. Periodo di comporto e assenze per malattia riconducibili all'invalidità del dipendente Circolari del Sole 24 Ore

Scarica il Pdf della Circolare 24 Lavoro del 26 aprile 2023 Circolari del Sole 24 Ore

La malattia, intesa come una situazione di alterazione dello stato psico-fisico che determina un'incapacità al lavoro, è presa in considerazione dalla legge anche nell'ambito del rapporto di lavoro.

La nozione di malattia, secondo la previsione dell'art. 2110 c.c., non comprende solo le affezioni acute ma anche quegli aspetti (accertamenti clinici, degenze, terapie, riabilitazioni) che attengono al necessario mantenimento e recupero dello stato di salute (Corte. Cost. 559/1987).

Infatti l'art. 2110...