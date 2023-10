Circolare 24 Lavoro - Età pensionabile: proseguimento o cessazione del rapporto di Pietro Gremigni

Dopo la legge Fornero il raggiungimento dell’età pensionabile non fa scattare in automatico il diritto del datore di lavoro al recesso ad nutum, perché l’art. 24 comma 4 della legge 214/2011 permette al lavoratore di proseguire il rapporto fino all’età attualmente fissata a 71 anni più speranza di vita dal 2027, col consenso del datore di lavoro, come ha stabilito nel 2015 la Cassazione.

Al lavoratore è data la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati per la quota contributiva fino all’età di settanta anni e oltre, si creino le condizioni per consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti dell’età pensionabile, a condizione che il datore di lavoro lo consenta. L’art. 24, comma 4, della L. 214/2011 stabilisce che il proseguimento dell’attività lavorativa, una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18, legge 300/1970 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. La novità legislativa sta nell’avere agganciato il limite massimo di età ai coefficienti di trasformazione del sistema contributivo, e quindi agli incrementi della speranza di vita. Infatti, più si incrementa la speranza di vita meno aumentano questi coefficienti, determinando così una riduzione della quota contributiva o della stessa pensione contributiva. In definitiva la permanenza al lavoro permette di avere una pensione più ricca, oltre al fatto di continuare a conseguire la retribuzione.

L’interruzione dell’attività lavorativa rappresenta uno dei requisiti necessari per il perfezionamento del diritto alla pensione, anche se i redditi da lavoro e la pensione sono tra di loro cumulabili. Il sistema delineato nel precedente intervento, alla luce della sentenza della Cassazione a sezioni unite del 2015, permette di mettere in fila le seguenti situazioni. Comportamenti del lavoratore al raggiungimento dell’età pensionabile:

- si dimette per andare in pensione facendo il previsto preavviso, salvo esserne esonerato;

- prosegue il lavoro;

- chiede espressamente al datore di lavoro di volere continuare a lavorare.

Nel secondo e terzo caso il datore di lavoro accoglie (di fatto) oppure accetta formalmente la proposta e il rapporto prosegue con la tutela di legge contro i licenziamenti illegittimi fino all’età massima, oggi fissata a 71 anni. Se invece non accetta, mantiene il diritto alla libera recedibilità potendo licenziarlo ad nutum con il solo obbligo di rispettare il periodo di preavviso, oppure pagando la relativa indennità sostitutiva.

Il divieto di cumulo tra redditi conseguiti dopo il pensionamento e la pensione valgono solo per la pensione ai precoci e con il sistema di quota 100, 102 e 103. Una volta conseguita la pensione senza rischi di vedersela revocare come indicato nel precedente intervento, la legge dal 2009 ha dato un sostanziale via libera per cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro. Tutte le pensioni sono cumulabili in tale senso ad eccezione dele seguenti:

- della pensione anticipata ridotta ai precoci;

- delle pensioni liquidate con il sistema delle quote 100, 102 e 103.

La pensione con quota 103 che scadrà il prossimo 31 dicembre è inoltre caratterizzata da un meccanismo che, in linea con la legge Fornero, ha lo scopo di consentire il proseguimento del rapporto, con un incentivo però diretto e immediato, cioè l’incremento della retribuzione.