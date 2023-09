Circolare 24 Lavoro - La gestione dello smart working di Alberto Rozza

Link utili 1. Smart working: la regolamentazione Circolari del Sole 24 Ore

2. Smart working: diritto e precedenza Circolari del Sole 24 Ore

3. Smart working: aspetti fiscali Circolari del Sole 24 Ore

Scarica il Pdf della Circolare 24 Lavoro del 20 settembre 2023 Circolari del Sole 24 Ore

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il datore di lavoro che intende concedere ai propri dipendenti la possibilità di lavorare in smart working deve osservare le disposizioni contenute nella legge 81/2017, meglio nota come Jobs Act autonomi e lavoro agile ed entrata in vigore dal 14 giugno 2017, che tra l'altro prevede l'obbligo di stipulare un accordo individuale con il lavoratore.

La finalità perseguita dal legislatore attraverso il lavoro agile è duplice: da un lato incrementare la competitività delle aziende e dall'altro agevolare...