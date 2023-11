Circolare 24 Lavoro - Imposta sostitutiva Tfr di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi

Link utili 1. Imposta sostitutiva Tfr: obbligo civilistico Circolari del Sole 24 Ore

2. Imposta sostitutiva Tfr: il calcolo Circolari del Sole 24 Ore

3. Imposta sostitutiva Tfr: casi particolari Circolari del Sole 24 Ore

Scarica il Pdf della Circolare 24 Lavoro del 1° novembre 2023 Circolari del Sole 24 Ore

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con il Dlgs 47/2000, come modificato dal Dlgs 168/2001, è cambiato in modo radicale il sistema di tassazione del Tfr. Sono state introdotte due distinte modalità di tassazione per le quote di TFR maturate via via negli anni e per le rivalutazioni calcolate sul trattamento stesso.

Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione ha subito, infatti, una specifica tassazione, distinta da quella che grava sul trattamento di fine rapporto: sul Tfr continua ad applicarsi la tassazione separata ex art. 19 del TUIR, mentre sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17% (l’11% fino al 31 dicembre 2014 – l’aumento percentuale dell’imposta è stato disposto dall’articolo 1, comma 623, della legge 190/2014). Fino al 31 dicembre 2000, il vantaggio finanziario che il lavoratore dipendente otteneva sulle quote di TFR accantonate dal datore di lavoro, ossia la c.d. “rivalutazione”, veniva capitalizzato con il fondo TFR e, in fase di corresponsione, assoggettato a tassazione separata.

Ai fini del versamento all’Erario dell’Imposta Sostitutiva dovuta per ciascun anno fiscale, il datore di lavoro può optare fra due diversi metodi di calcolo, uno previsionale ed uno storico. L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema in questione con la circolare 50E/2002, fornendo le istruzioni sulle modalità di determinazione della rivalutazione del fondo TFR ai fini dell’applicazione del criterio presuntivo di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’17%. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte, tra le quali si segnala la circolare 70/E/2007, avente in oggetto i criteri di calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva nelle occasioni in cui il TFR è versato al Fondo di tesoreria.

Esistono , anche, realtà aziendali ove possono verificarsi eventi che, secondo la normativa vigente, necessitano di adempimenti differenti, quali l’inizio attività con dipendenti nel corso dell’anno o le cessazioni di attività o ancora quelli che coinvolgono i datori di lavoro non sostituti d’imposta o anche le operazioni straordinarie d’impresa quali fusioni, scissioni, incorporazioni, ecc.