Modifica del tasso di interesse di dilazione e della misura delle sanzioni civili

Con le due circolari in commento (80/25 e 27/25) Inps e Inail dettano la disciplina di dettaglio per effetto della modifica, da parte della Banca centrale europea (decisione del 17 aprile 2025), del tasso di interesse generale (Orp – ex Tur), portato al 2,40 per cento. Tale variazione comporta alcuni effetti sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi