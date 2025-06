In data 26 giugno 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato un aggiornamento delle Faq inerenti il sistema della patente a crediti, introdotto ex articolo 27 del Dlgs 81/2008, fornendo chiarimenti interpretativi su alcune delle questioni maggiormente controverse, segnatamente in materia di obblighi formativi dei lavoratori.

La precisazione...