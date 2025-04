Le novità del modello 730/2025

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

Per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni ad esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

Trattamento Integrativo

Per l'anno 2024, l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni...