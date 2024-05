Circolare 24 Lavoro - Il lavoro stagionale

1. Attività stagionale tra legge e contratto collettivo

La legge non offre una definizione di attività stagionale utilizzabile in tutti i settori e per ogni tipologia contrattuale. L’attuale disciplina si divide tra una nozione limitata al contratto stagionale vero e proprio e alcune previsioni dei contratti collettivi

Per lavoro stagionale si intende un’attività lavorativa che si svolge in un determinato periodo dell’anno e priva del carattere della continuità. In realtà non esiste una precisa definizione normativa ma soltanto l’elenco delle attività...