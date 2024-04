Circolare 24 Lavoro - Il rinnovo del Ccnl degli Studi professionali

A distanza di sei anni dalla scadenza dell’ultimo rinnovo avvenuta in data 17 aprile 2015, seguito da quattro successivi accordi parziali, tra il 2017 e il 2020, nei quali si è assistito alla costituzione del Fondo di solidarietà per le attività professionali, alle linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali oltre al restyling dei livelli professionali, con l’Accordo di rinnovo 16 febbraio 2024, il contratto più rappresentativo degli Studi Professionali...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi