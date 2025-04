Competenze per lo sviluppo: bando di Regione Lombardia per la formazione di Pmi

L’opportunità

In un contesto economico in rapida trasformazione, dove digitalizzazione, sostenibilità e innovazione tecnologica stanno ridefinendo modelli produttivi e organizzativi, la formazione del capitale umano rappresenta una leva strategica per la crescita delle Pmi. Regione Lombardia risponde a questa sfida con il bando “Competenze per lo sviluppo”, uno strumento pensato per sostenere la competitività del tessuto produttivo regionale attraverso l’aggiornamento e il potenziamento delle competenze dei lavoratori...