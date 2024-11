Con 400 milioni finanziata la Cigs per le aziende in crisi

In manovra entra un nutrito “pacchetto ammortizzatori” da oltre 400 milioni. Dalla pesca ai call center passando per le grandi aziende in crisi alle prese con complessi piani di riorganizzazione e ristrutturazione. Ma procediamo con ordine.

La prima misura contenuta nell’articolo 30 della legge di Bilancio, appena approdata in Parlamento, conferma il ristoro economico per i periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico e al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari nel settore della...