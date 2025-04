Conciliazione giudiziale con prelievo in Italia

Le somme corrisposte a seguito di conciliazione giudiziale a un dipendente di una società italiana sono tassate in Italia per il periodo in cui era ivi residente. Così la risposta a interpello 98/2025 delle Entrate. Non conta il fatto che all’atto della percezione è residente in Spagna. Le somme a titolo conciliativo rientrano fra i redditi di lavoro dipendente (articolo 49 e 51 Tuir) comprese le transazioni (circolare 326/97 e risposta 343/22). Le somme sono assoggettate a tassazione separata ex...

