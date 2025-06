Contestazione di condotte vessatorie e corretta applicazione del principio di "non contestazione"

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla corretta applicazione del principio di non contestazione nell'ambito di una controversia di lavoro in cui si contestavano condotte di mobbing e straining. La Corte chiarisce che la valutazione circa la sussistenza o meno della contestazione spetta al giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale manifesto.