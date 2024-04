Contratti di produttività, balzo del 29,5%. I premi interessano 3,6 milioni di addetti

Nuovo balzo in avanti per i contratti che prevedono premi di produttività. Al 15 aprile, secondo l’ultimo report pubblicato dal ministero del Lavoro, risultano 11.270 contratti depositati e tutt’ora attivi, il 29,5% in più rispetto alla stessa data del 2023. Ne beneficiano 3.642.841 lavoratori, di cui 2.388.444 riferiti a contratti aziendali e 1.254.397 a contratti territoriali, ai quali è corrisposto, in media, un importo annuo pari a 1.502,48 euro. In un solo mese sono stati inseriti oltre 900 ...

