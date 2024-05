La dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali nel nuovo codice degli appalti

Proponiamo un modello di procedura con la quale dichiarare, in caso di partecipazione ad appalti pubblici, l’equivalenza tra le tutele previste dal Ccnl che la “stazione appaltante” indica nel bando, come requisito per la partecipazione alla gara, e le tutele previste dal Ccnl applicato dall’impresa che partecipa alla gara; si tratta di un adempimento previsto dal nuovo codice degli appalti pubblici, che ha visto salire l’attenzione delle aziende sul tema