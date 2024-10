Contratto di agenzia: un anno di giurisprudenza dei fori emiliani

Le sentenze emiliane hanno il comune denominatore del recesso e – muovendo dallo stesso – incontrano altre tematiche offrendo così l'occasione per un lavoro di più ampio respiro

"Contratto d'agenzia: un anno di giurisprudenza dei fori emiliani": non vi era modo migliore e più efficace per intitolare questo nostro lavoro, che ha la pretesa di insinuarsi tra le pieghe applicative più recondite di quel contratto e di farlo per così dire in progress, riunendo in un unico contesto quei fori che – uno dietro l'altro, in una virtuale linea retta – si dispongono su uno dei più antichi tracciati stradali: quello che il console Marco Emilio Lepido avvedutamente tratteggiò un secolo...