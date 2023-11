Contributi alle imprese artigiane sarde che hanno assunto apprendisti nel 2016 di Manuela Baltolu

Pubblicato l’avviso pubblico: importi del beneficio modulati nei diversi anni di contratto

La Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso pubblico di cui alla legge regionale 12 del 13 agosto 2001 ( determinazione 1690 del 26 ottobre 2023), che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per le imprese artigiane con sede legale e operativa nella Regione, che nel 2016 hanno assunto lavoratori con contratto di apprendistato, con una media minima mensile di 104 ore lavorate, e il cui periodo formativo sia stato interamente completato.

L’importo del beneficio è pari a:

• euro 3.615,20 per il primo anno di contratto;

• euro 2.582,28 per il secondo anno,

• euro 2.065,83 per il terzo,

• euro 1.549,37 per i successivi.

Inoltre, qualora al termine del periodo formativo l’apprendista fosse stato confermato in servizio, il contributo spetterà per ulteriori 2 anni nella misura dell’anno che precede la data di conferma.

Nel caso di apprendistato della durata pari a 5 anni, successivamente convertito in contratto a tempo indeterminato e mantenuto in forza per almeno 2 anni, l’importo totale spettante può arrivare a 14.460,79 euro.

Qualora l’assunzione riguardi un disabile, gli importi saranno ulteriormente incrementati del 30 per cento.

Per poter beneficiare della misura i datori di lavoro dovranno rispettare specifiche condizioni, tra cui essere in attività al momento della presentazione dell’istanza di richiesta, possedere il Durc positivo, essere in regola con gli adempimenti fiscali e applicare pienamente la contrattazione collettiva.

La domanda dovrà essere presentata mediante il sistema informatico disponibile all’ indirizzo https://sipes.regione.sardegna.it/ , a partire dalle ore 10,00 del 9 novembre 2023 e fino alle ore 13,00 del 23 novembre 2023; l’ordine cronologico di invio costituirà l’unico elemento di priorità ai fini dell’avvio delle verifiche e della concessione del contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa:

- mod. Unilav di assunzione;

- contratto di apprendistato sottoscritto;

- eventuale certificato di disabilità;

- Lul dal mese di assunzione fino al mese antecedente l’invio della domanda;

- comunicazione di attribuzione della qualifica professionale o dichiarazione sostitutiva d’atto notorio della stessa;

- scheda anagrafico/professionale dell’apprendista in presenza di precedenti periodi di apprendistato già effettuati;

- documentazione medica attestante eventuale malattia e/o infortunio e relative comunicazioni inviate all’Inail;

- documentazione medica attestante eventuale maternità, nonché comunicazione scritta dell’impresa concernente l’eventuale riduzione dell’orario di lavoro;

- in caso di licenziamento per giusta causa, copia delle comunicazioni formali intervenute tra il lavoratore e l’impresa, nonché modello Unilav di cessazione rapporto.

Il beneficio rientra nel regime de minimis (Regolamento Ue 1407/2013) e, pertanto, sommato con eventuali altri aiuti ricevuti, intesi quelli concessi all’impresa unica così come definita Regolamento Ue 1408/2013, non dovrà superare nel triennio 2021-2023, l’importo complessivo di:

- 200 mila euro per la generalità delle imprese,

- 100 mila euro qualora si tratti di impresa operante nel settore trasporto su strada conto terzi.

Il contributo sarà concesso al netto della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell’articolo 28 comma 2, del Dpr 600/73; nel caso di dimissioni volontarie o di licenziamento effettuato prima della scadenza del periodo formativo del contratto di apprendistato (fatto salvo il licenziamento per giusta causa, il richiedente perde il diritto al contributo fin dall’origine.