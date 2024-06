Contributi dei lavoratori autonomi agricoli, il reddito medio convenzionale è 63,06 euro

L’Inps, con la circolare 74/2024, ha provveduto a determinare la contribuzione Ivs dovuta per l’anno 2024 dai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, iscritti presso la relativa gestione speciale dell’istituto. Per tali categorie la contribuzione viene determinata annualmente applicando l’aliquota al reddito convenzionale, come derivante dalla classificazione delle imprese in quattro fasce (tabella D della legge 233/1990).

Per quest’anno il ...