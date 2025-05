Assegni per il nucleo familiare, nuovi livelli reddituali

L’Inps, con la circolare 92/2025, ha ricordato che, in relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata da Istat tra il 2024 e il 2023 (+ 0,8%), sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Con il provvedimento in esame, l’Istituto ha, quindi, comunicato i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione...