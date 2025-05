Casse, obbligo del 5% di investimenti in venture capital

Con la circolare n. 27 del 19 maggio 2025, Assogestioni fa chiarezza sulle novità introdotte dall’articolo 33 della legge sulla concorrenza 2023 (legge 193/2024), in vigore dal 18 dicembre 2024. Il focus è sugli investimenti «agevolati» delle Casse di previdenza (ex Dlgs 509/1994 e Dlgs 103/1996) e dei Fondi pensione (ex Dlgs 252/2005), cioè investimenti che godono di un regime fiscale di favore se rispettano determinati criteri.

Cos’è cambiato

Già dal 2017, questi soggetti possono beneficiare della non imponibilità...