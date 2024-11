Controlli del committente estesi a imprese esecutrici e lavoratori in subappalto

Fermi restando gli eventuali successivi accertamenti sul possesso dei requisiti necessari al rilascio del documento, in via preventiva spetterà al committente dei lavori verificare che le imprese o i lavoratori autonomi, al momento dell’ingresso in cantiere, abbiano il documento digitale e che lo stesso sia dotato di un punteggio minimo di 15 crediti previsto dalla normativa per continuare a operare nei cantieri.

Al riguardo, il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, sono tenuti, ...