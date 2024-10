Corte Ue contro la Fifa, per i calciatori più facile risolvere il contratto

D’ora in avanti sarà più facile per un calciatore professionista risolvere in anticipo il contratto che lo lega a una società. Non dovrà più attendere di risolvere il contenzioso con il club di appartenenza per andare a giocare altrove. E la società che dovesse accoglierlo non sarà soggetta a sanzioni sportive e non sarà più responsabile in solido con l’atleta per il pagamento dell’indennizzo. Quest’ultimo, secondo la prassi, sarà al valore del contratto stesso ovvero all’ammontare degli stipendi...

