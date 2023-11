Crisi, oltre 6mila posti salvati con la composizione negoziata di Giovanni Negri

Arrivate 1.037 domande alle Camere di commercio









Sono oltre 6.100 i lavoratori che la conclusione positiva di una procedura di composizione negoziata ha consentito di salvare dal licenziamento per chiusura dell’azienda. È quanto emerso in un convegno del 16 novembre organizzato da Unioncamere e dedicato alla nuova procedura stragiudiziale introdotta due anni fa per consentire il risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario prima del precipizio dell’insolvenza. Sinora sono 1.037 le domande arrivate alle...