Criteri degli appalti genuini a rischio tenuta

Recentemente l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha pubblicato il documento di programmazione della vigilanza per il 2024, in cui le priorità trovano fondamento, da un lato, nel Piano nazionale di contrasto al sommerso, adottato dal ministero del Lavoro e, dall’altro lato, nell’esigenza di intensificare gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i principali obiettivi dell’attività di vigilanza a opera dell’Inl, viene dedicata particolare attenzione al “lavoro grigio...