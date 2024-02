Cu 2024: dati previdenziali e assistenziali/2

Confermate le istruzioni dello scorso anno con alcune novità riguardanti la gestione separata sportivi dilettantistici e la gestione separata per i magistrati onorari



Le istruzioni per la compilazione della parte dati previdenziali ed assistenziali INPS - sezione 3 – Gestione separata parasubordinati (punti da 45 a 52)

La sezione 3 è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante il 2023, agli iscritti alla gestione separata INPS (L. 335/1995, art. 2, c. 26), che hanno prodotto redditi disciplinati dall’art. 50, comma1 lettera c-bis del TUIR, dall’art. 67 comma 1, lette l) del TUIR e chi se pur esente ai fini fiscali ha prodotto redditi per i quali sono dovuti i contributi alla predetta gestione, quali Dottorandi di ricerca o particolari figure come assistenti parlamentari.

Non è applicabile il ...