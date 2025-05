Auto aziendali, il fringe benefit in busta paga dopo la legge di conversione del decreto bollette

Nella legge di conversione del decreto bollette scongiurato l'aggravio fiscale previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate entro il 30 giugno 2025

C'è quasi da festeggiare. In relazione alla tematica degli autoveicoli ad uso promiscuo, almeno un problema è gestito. Ne restano ancora un po' ma, suvvia, del sano ottimismo non guasta.

Il 23 aprile 2025, il Senato, con 99 voti favorevoli e 62 contrari, si è espresso positivamente sul rinnovo della fiducia al Governo con l'approvazione in via definitiva del DDL di conversione in Legge del DL 19/2025 (c.d. Decreto Bollette). Trattasi della legge n. 60 del 24 aprile 2025, pubblicata in GU n. 98 del...