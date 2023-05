Cuneo contributivo e azzeramento della contribuzione sull'apprendista di 2 livello di Roberto Vinciarelli

La domanda Nel mese di Luglio presso un datore del settore contributivo industria fino 15 dipendente è in forza un apprendista di 2 livello (assunto presso datore +9dipendenti); la aliquota è del 5,84 (apprendista di 2 livello presso datore cigo); all'apprendista viene erogato nel mese di luglio (luglio corrisposto a luglio):

1) un rateo di tredicesima mensilità di 150 euro/1800 diviso 12=150 euro;

2) la retribuzione corrente di luglio che a livello di imponibile previdenziale ammonta a 1800 euro.

Come si calcola il cuneo contributivo previsto dal dl 48/2023 articolo 39, su questa figura che ha una aliquota contributiva del 5,84% , per cui più bassa del 7% o 6 % a seconda delle fascia di imponibile previdenziale del mese (imponibile fino a 1923-7%, imponibile da 1923 a 2692-6%)?

L'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevede che l'esonero a carico dei lavoratori, introdotto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), è riconosciuto:

-nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima...