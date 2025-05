Dal 1° gennaio 2025 rivalutate le rendite Inail nel settore industria

È stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il decreto del 24 aprile 2025, n. 56, con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025.

Il decreto recepisce le determinazioni della deliberazione del Consiglio...