Dal 1° luglio si torna agli accordi tra le parti di Giampiero Falasca

Anche a lavoratori fragili e genitori di figli under 14si applica la legge 81/2017









Il diritto dei lavoratori fragili e di quelli con figli under 14 di usare lo smart working senza accordo individuale sta per scomparire dal nostro ordinamento, con l’approssimarsi dell’ennesima scadenza (30 giugno prossimo) introdotta dal legislatore per regolare in maniera temporanea questo istituto. Se non interverranno ulteriori proroghe – ipotesi che non può essere scartata, se si guarda alle scelte compiute dal legislatore durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, ma a oggi ancora non...