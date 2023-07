Dall’Inps indicazioni e istruzioni aggiornate sul Fondo di garanzia per il Tfr di Silvano Imbriaci

È stata pubblicata la circolare Inps 70/2023 riassuntiva delle istruzioni e indicazioni amministrative in materia di intervento del Fondo di garanzia per il Tfr, istituito dall'articolo 2 della legge 297/1982 (e per le ultime mensilità ex Dlgs 80/1992).

I precedenti interventi dell'istituto sul tema (a parte la disseminata e parcellizzata quantità ...