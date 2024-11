Decontribuzione sud: stop definitivo al 31 dicembre

La decontribuzione sud, introdotta dall’articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, andrà definitivamente in soffitta dal 1° gennaio 2025.

La norma originaria prevedeva una specifica riduzione contributiva per le Regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per il biennio 2026 e 2027, 10% per il biennio 2028 e 2029.

Di fatto, la concreta applicazione è stata sempre subordinata alla preventiva...