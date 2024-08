Demografia, mancano 150mila lavoratori

Da qui al 2030, per effetto delle dinamiche demografiche, ogni anno mancano all’appello mediamente 150mila lavoratori, per il 70% uomini, come saldo tra flussi in entrata (oltre 450mila unità) e flussi in uscita crescenti (in media superiori alle 600mila unità).

È l’altra faccia del disalineamento tra domanda e offerta di lavoro messa in luce dall’analisi del Monitor “Il mercato del lavoro in Italia, tra record e mismatch” realizzato dall’Area studi Legacoop e Prometeia, che non è solo dovuto alla...